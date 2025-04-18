В Китае в ресторане высокой кухни за 550 долларов подают экскременты слонов

Один из ресторанов высокой кухни в Шанхае предлагает авторский сет. Он стоит 550 долларов, и блюда включают слоновьи экскременты.

В сете всего 15 позиций-«находок». На ужин первым делом подают горшок с листьями, которые необходимо срывать, макать в соус и потом есть.

Официант при этом рассказывает, что быть частью экосистемы - замечательно.

На втором этапе посетителям предлагают блюда, в числе которых есть слизь с «ароматом» раффлезии (этот цветок источает специфический трупный запах).

В сет входят и кубики льда в меде - пожалуй, это самое безобидное из этого необычного меню.

Но вишенка на торте - «Цветок в слоновьем навозе». Это блюдо подают с джемом, медовым сорбетом и пыльцой.