Тянет на мировой рекорд: рыбак из США выловил рыбу длиной более 2,2 метра

Американец поймал в Техасе аллигаторовую гару длиной около 2,2 метра и весом почти 70 килограммов. Она стала крупнейшей пресноводной рыбой, которая выловлена на сверхлёгкую снасть.

Охота проходила в озере Lake Livingston. Целью Вэстона было превзойти текущий рекорд страны по улову аллигаторовой гары на двухфунтовую леску. Арт боролся с рыбой почти четыре часа и, как выяснилось, не зря. Улов оказался намного тяжелее предыдущего.

По словам Вэстона, рыба сначала вела себя спокойно, затем она ушла на глубину. Она несколько раз замирала на дне озера больше, чем на 10 минут.

После поимки рыбу взвесили, измерили и сфотографировали. И - отпустили назад в озеро.

Этот рекорд станет для Вэстона очередным в его коллекции: на счету американца уже более 40 мировых достижений в спортивной рыбалке.