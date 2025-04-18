Королеву красоты в Мексике отправили в тюрьму за захват чужого здания

Даниэла Мирувска, завоевавшая титул «Мисс штата Мехико» в 2016-м году, была арестована на фоне длительного имущественного спора с человеком, которому женщина даровала право вечного пользования на принадлежащее ей здание.

По документу недвижимость остается в собственности Мирувски, но второе лицо получило пожизненное право использовать его для извлечения дохода.

Человек, которому экс-королева красоты в 2022 году даровало это право, устроил в здании спа-салон. Но Мирувска вскоре явилась туда с полицией, обвинив сотрудников в незаконном проникновении. На другой день она опять приехала к зданию с полицией, выгнала оттуда работников и захватила недвижимость.

В 2024-м году истец заявил об исчезновении из спа-салона оборудования, драгоценностей и компьютеров на общую сумму 250 тысяч песо (свыше 12 тысяч долларов).

Генпрокуратура Мексики приступила к расследованию, по результатам которого Мирувску арестовали.

К слову, после победы на конкурсе красоты Даниэла Мирувска стала членом правящей партии Мексики "Движение национального возрождения". Некоторое время она занимала должность директора Муниципального женского института в городе Атисапан-де-Сарагоса.