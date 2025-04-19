В Китае впервые в мире полумарафон бежали люди и роботы

Первый полумарафон, где вместе с людьми участие приняли человекоподобные роботы, состоялся в КНР.

На дистанцию в 21 километр вышли 2 десятка команд роботов из научно-исследовательских институтов и компаний. Одна организация смогла при этом похвастаться особенно подобной на человека моделью, у которой есть женские черты лица и даже функции улыбки и подмигивания.

По словам одного из зрителей этого исторического забега Хе Сишу, гуманоиды бегают "очень хорошо и стабильно", что говорит об "эволюции" в сфере робототехники.

Каждый механизированный бегун при этом имел сопровождение в виде человека-тренера. Некоторые люди оказывали подопечным физическую поддержку.

Несколько роботов были в кроссовках, кто-то из гуманоидов надел боксерские перчатки, а кто-то - красную повязку на голове с надписью "Обязан победить".

Но при этом не все роботы смогли успешно преодолеть финишную черту. Один из них упал на самом старте и не сразу смог подняться. Другой разработанный людьми участник неожиданно врезался в ограждение и упал вместе с сопровождающим.