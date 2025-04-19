Google презентовала работу умных очков, в которые встроен ИИ

Промежуточные результаты своей работы над платформой Android XR для умных очков, а также гарнитур с интеграцией ИИ-помощника Gemini, представлен Google.

Ништа Бхатиа из Google во время презентации продемонстрировала умение Gemini в очках запоминать визуальную информацию. После того, как она отвернулась от книжной полки, искусственный точно назвал лежащую там книгу. А потом Gemini помог найти ключ-карту от отеля.

Также были продемонстрированы и функции дисплея-линзы. Gemini интерпретировал график в книге, смог распознать название песни на виниловой пластинке и включил ее. А еще - построил пеший маршрут, отобразив трехмерную карту с указанием направлений.

Особо впечатлила зрителей функция перевода в реальном времени. В линзах умных очков отображаются субтитры на выбранном языке, что упрощает общение.

Хотя демонстрацию признали успешной, представленные возможности могут пока не в полной мере отражать реальную работу системы, которая находится в стадии разработки.