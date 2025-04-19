Бразильянка отравила избранницу и детей своего бывшего шоколадным яйцом

16:56 2025-04-19
Бразильянка отравила избранницу и детей своего бывшего шоколадным яйцом

Курьер доставил от неизвестного отправителя шоколадное яйцо, внутри которого была записка: «С любовью. Счастливой Пасхи».

Жительницу Бразилии арестовали после того, как женщина отправила семье бывшего партнера пасхальные сладости.

Через некоторое время матери семьи, 32-летней Мириан Лире, позвонил неизвестный, и спросил, получила ли она лакомство. Женщина спросила у абонента, кто был отправителем, но ей ответили, что она «знает, кто это».

После того, как члены семьи съели сладости, первым плохо себя почувствовал семилетний сын Лиры. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.

Находясь в больнице, уже мать заметила тревожные симптомы. Руки у нее стали багроветь, она с трудом дышала. Женщину направили в отделение интенсивной терапии больницы.

С такими же госпитализировали и 13-летнюю дочь женщины.

После ЧП полиция задержала Жорделию Перейра Барбозу, ранее состоявшую в отношениях с главой семьи. Предполагается, что это она решила отравить соперницу и ее детей с помощью пасхального яйца. Образцы лакомства направлены на исследования.

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