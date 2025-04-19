Житель США увидел в своем отце инопланетянина и выпотрошил его

17:49 2025-04-19
Житель США увидел в своем отце инопланетянина и выпотрошил его

74-летний отец 39-летнего Хайме Адриана Контрераса был найден в собственном доме в Техасе без признаков жизни.

Американец расправился со своим пожилым отцом, будучи уверенным, что тот - инопланетянин. 

По данным местного полицейского управления Техаса, Контрерас напал на родителя с молотком, требуя «отдать ему силу». Американец был одержим идеей, будто инопланетянин захватил тело его отца. Мужчина в итоге перерезал отцу горло и выпотрошил его внутренности.

Пострадавший незадолго до трагедии звонил в полицию, заявив, что его сын напал на него с молотком и «вел себя, как сумасшедший».

Правоохранители отреагировали на звонок, однако закрыли дело, побеседовав с обеими сторонами конфликта и будто бы убедившись, что психическое здоровье Контрераса-младшего «в порядке».

Контрерас сейчас находится в окружной тюрьме под залогом в 2 млн долларов.

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