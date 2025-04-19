Nike и Hyperice выпусти кроссовки, которые способны сделать массаж ног

Уникальные кроссовки создатели прозвали Hyperboot, в продаже они появятся с 17 мая.

Заявленная стартовая цена - 899 долларов. Первыми оценить новинку смогут жители Северной Америке, но в перспективе чудо-обувь доберется и до других стран.

Система из воздушных камер и элементов нагрева распределяет тепло по верхней части обуви, и Hyperboot активизируют мышцы стоп и голеностопа. Так создается легкий эффект разминки.

Производители уточняют, что у новинки три уровня нагрева: 44, 48 и 52 °C. Помимо этого, предполагается также несколько режимов компрессии (сжатия): 50, 130 и 210 мм ртутного столба.

Вес пары - около 1,7 килограмма, а время постоянной работы аккумулятора - около полутора часов.