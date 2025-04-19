В США за рекордную сумму продали часы первого человека, ступившего на Луну

На торгах в американском Кембридже (штат Массачусетс), организованных аукционным домом RR Auction, были проданы за рекордную сумму золотые часы, принадлежавшие Нилу Армстронгу (1930–2012). Это первый в мире человек, ступивший на поверхность Луны.

Речь идет о часах Omega Speedmaster из золота 750-й пробы, которые Армстронг презентовала компания Omega в июле 1969 года - через 4 месяца после возвращения экипажа лунной миссии «Аполлон-11» на Землю.

В честь успехов космонавтики США Omega выпустила 26 именных золотых часов, которые были торжественно подарены Армстронгу, Олдрину и другим астронавтам.

Нил Армстронг надевал эти часы только по торжественным поводам. Позже аксессуар сменил владельца. Именно он и выставил часы астронавта на торги, пожелав остаться неизвестным.

Покупатель тоже предпочел остаться анонимным. За часы Армстронга (вместе с комиссионными) он выложил почти 2,2 млн долларов. Как пишут СМИ, около 850 тыс. долларов из данной суммы будут перечислены продавцом на благотворительность.