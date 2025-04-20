В ближайшие голы в мире могут появиться «лучи смерти», они уже прошли тестирование

09:34 2025-04-20
В ближайшие голы в мире могут появиться «лучи смерти», они уже прошли тестирование

Речь идет о виде оружия, способном с помощью энергии уничтожать цели на расстоянии, будь то лазеры либо электромагнитные волны.

Возможность появления на вооружении технологий, которые напоминают фантастический «луч смерти», обсуждается в мировом научном сообществе.

Такие идеи не новы. Еще в начале 20-го столетия английский инженер-электротехник Гарри Гринделл Мэтьюз презентовал устройство, которое, по его словам, могло убивать на расстоянии.

В 1923 году ученый показал его возможности, уничтожив крысу. Но научное сообщество того времени его работу не приняло всерьез, заподозрив в мошенничестве, потому дальнейшие исследования были приостановлены.

Подобными разработками интересовался и легендарный изобретатель Никола Тесла. Его концепции предполагали создание энергетического луча, который может поражать цели на огромном расстоянии.

Спустя десятилетия ученые опять рассматривают возможность реализации подобных технологий. Современные наработки в сфере лазерных и электромагнитных систем позволяют считать, что создание мощного направленного энергетического оружия возможно.

Правда, конкретной концепции либо единого научного подхода к созданию «луча смерти» пока не существует.

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