На Багамах братья нашли бутылку с посланием полувековой давности, а потом разыскали и автора

Братья Баффингтоны, гуляя вдоль побережья одного из островов на Багамах, нашли бутылку с посланием.

Ее написал Питер Р. Томпсон из штата Массачусетс.

Следопыты смогли связаться с Томпсоном, и тот признался, что не помнит, как писал сообщение, однако у него остались хорошие воспоминания о занятиях по океанографии, во время которых и была выброшена бутылка в море.

«Это удивительно. Прошло почти полвека, так что это сюрприз», - сказал Томпсон.

Теперь братья рассчитывают встретиться с автором записки лично, чтобы вернуть ему послание.