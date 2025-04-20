На Багамах братья нашли бутылку с посланием полувековой давности, а потом разыскали и автора

12:34 2025-04-20
На Багамах братья нашли бутылку с посланием полувековой давности, а потом разыскали и автора

Письмо хранилось в бутылке из-под Pepsi, его написал американский подросток в 1976 году. Автору на момент написания письма было 14 лет.

Братья Баффингтоны, гуляя вдоль побережья одного из островов на Багамах, нашли бутылку с посланием.

Ее написал Питер Р. Томпсон из штата Массачусетс.

Следопыты смогли связаться с Томпсоном, и тот признался, что не помнит, как писал сообщение, однако у него остались хорошие воспоминания о занятиях по океанографии, во время которых и была выброшена бутылка в море.

«Это удивительно. Прошло почти полвека, так что это сюрприз», - сказал Томпсон.

Теперь братья рассчитывают встретиться с автором записки лично, чтобы вернуть ему послание.

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