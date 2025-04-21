Девочка в Китае упала с 25-го этажа и этажа, но чудом выжила

Девятилетняя школьница из города Таншаня в Китае чудом выжила после падения с 25-го этажа собственного дома.

Мать ребенка считает, что эта история заставила ее поверить, что девочку защищает "некий могущественный бог".

ЧП произошло еще 27 марта, но семья рассказала про этот случай, когда стало ясно, что школьница выжила.

По их словам, дочка почувствовала духоту и решила открыть окно, но оно оказалось непрочным, и ребенок сорвался вниз.

Пролетев 18 этажей, школьница упала на карниз седьмого этажа, пострадавшую нашел сосед с этого этажа.

Он рассказал, что девочка смогла подняться и даже пройти несколько шагов, но из-за сильной боли опять упала.

Ребенка доставили в больницу в Пекине, у девочки обнаружили несколько тяжелых переломов, но мозг не был поврежден.

Школьница перенесла несколько операций и сегодня она уже дома.