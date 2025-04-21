В США кремированная женщина спустя семь месяцев «ожила»

12:36 2025-04-21
В США кремированная женщина спустя семь месяцев «ожила»

Жительница Нью-Йорка не сомневалась, что кремировала свою сестру, а потом случайно не узнала, что та не умерла.

Ханита Хопкинс рассказала, что ее сестру Шанис Крюс в июле 2021 года признали пропавшей без вести. Женщина исчезла, оставив двух детей.

А в апреле 2024 года Хопкинс поведали, будто сестра умерла из-за передозировки наркотиками, и останки женщины нашли на пустыре. Хопкинс призналась, что долго не могла поверить, что сестра вообще могла употреблять запрещенные вещества.

Родственникам Крюс не позволили увидеть ее останки по причине сильного разложения и отправили на кремацию. А в ноябре этого же года Хопкинс получила неожиданное сообщение от незнакомца о том, что сестра ожила.

Мужчина прислал Хопкинс фото живой Крюс и рассказал, что родственница помогает ему на одном мероприятии. Как выяснилось, Крюс просто сбежала в другой штат.

По словам Хопкинс, ей было неприятно думать, что она и ее семья носила кулоны с прахом чужого для них человека.

Ошибившиеся в показаниях судмедэксперты предложили Хопкинс вернуть деньги, которые она потратила на похороны незнакомого человека. По словам женщины, такая компенсация не вернет ее семье пролитых впустую слез.

Хопкинс, к слову, так и не смогла связаться с сестрой.

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