Торговые войны в ТикТок: кому выгодны китайские ролики с разоблачением люксовых брендов

Оказывается, предметы роскоши, которые продаются по баснословным ценам, делают китайцы на местных фабриках, о чем сами же и рассказывают в ТикТок.

Пользователи социальной сети выдают себя за сотрудников китайских компаний, производящих вещи класса премиум под маркой именитых брендов - Louis Vuitton, Dior, Chanel, Gucci, Hermès и Prada.

Создатели роликов заявляют, что вещи с надписями Made in Italy" или "Made in France" на самом деле китайского производства, а в Европе на них лишь наклеивают фирменные логотипы, после чего продают в тысячи раз дороже, чем они стоят на самом деле.

Запад годами считал надпись Made in China признаком чего-то дешёвого и некачественного. А мы всё это время производили для них Made in Italy за 20 тысяч долларов. Если китайское качество такое плохое, почему тогда Hermès, Chanel и Gucci сами просили нас шить их сумки?

Отдельные блогеры рассказывают о собственных покупках, где сравнивают на камеру оригинальные брендовые вещи за 800 долларов и искусные подделки за 100 долларов. Отличий между ними нет: качество пошива, строчка, используемые материалы абсолютно одинаковы.



Пользователь Эбони Браун, чей ролик набрал около 3,5 млн просмотров:

Мы тратим тысячи долларов на вещи, которые на самом деле сделаны в Китае, а не в Италии. В Италии к ним только прикрепили дизайнерский ярлык.

Эксперты же уверены, что поток разоблачающих видео в ТикТок появился не сам по себе. На фоне поднятой шумихи быстрыми темпами растет популярность китайского маркетплейса DHgate, которые специализируется на качественной подделке известных брендов. Появилась даже особая "дюп-культура" - движение, которое агитирует за покупку недорогих аналогов, неотличимых от дизайнерских предметов роскоши.

Площадка DHgate, возникшая еще в 2004 году, внезапно оказалась на пике популярности. Среди самых скачиваемых сервисов в американском App Store, приложение компании резко подскочило с 22-го места на 14-е. В Великобритании оно вообще оказалось на первом месте рейтинга.

Торговый специалист Орен Джон утверждает, что видео с разоблачающим контентом - это особый тактический ход для продвижения поддельной брендовой продукции.

Еще одни бренд-эксперт Фабио Бечери считает, что такие сюжеты целенаправленно подрывают имидж именитых европейских брендов: "подобные ролики постепенно формируют восприятие и оно уже начинает сказываться на том, как потребители оценивают ценность предметов роскоши".

Стоит отметить еще один примечательный факт: появление видео, раскрывающих подноготную модных премиальных вещей, странным образом совпало с торговым противоборством США и КНР. Известно, что в апреле Белый дом ввел 145-процентный налог на китайский импорт, после чего Пекин установил ставку в 125% на ввоз товаров США. Авторы разоблачительных роликов как раз сетуют на то, что новые налоговые тарифы помешают их "люксовым" товарам попасть на рынок.

Чем закончится торговая война в ТикТок, пока непонятно. Между тем Вашингтон уже намекает на то, что может понизить торговую пошлину, если Китай согласится продать свою популярную соцсеть американской компании.