В Подмосковье школьник проткнул палкой лицо мальчику

Мать пострадавшего рассказала, что девятилетний школьник издевался над ее сыном из-за веса, а потом сломал палку и воткнул ее прямо в лицо мальчику.

Прибывшая на место инцидента мать предполагаемого обидчика, как утверждает семья пострадавшего, вместо того, чтобы разобраться в ситуации, стала вести себя агрессивно.

Женщина скандалила, угрожала проблемами и ссылалась на имеющиеся связи.

Пострадавшего ребенка доставили в детский клинический центр им. Рошаля в Красногорске.

Медики оказали юному пациенту необходимую помощь и оставили его под наблюдением в стационаре. Родители пострадавшего написали заявление в полицию.