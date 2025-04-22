В Подмосковье школьник проткнул палкой лицо мальчику

15:47 2025-04-22
В Подмосковье школьник проткнул палкой лицо мальчику

ЧП произошло в городе Пушкино во время игр на детской площадке, пострадавшего увезли на машине скорой помощи.

Мать пострадавшего рассказала, что девятилетний школьник издевался над ее сыном из-за веса, а потом сломал палку и воткнул ее прямо в лицо мальчику. 

Прибывшая на место инцидента мать предполагаемого обидчика, как утверждает семья пострадавшего, вместо того, чтобы разобраться в ситуации, стала вести себя агрессивно.

Женщина скандалила, угрожала проблемами и ссылалась на имеющиеся связи.

Пострадавшего ребенка доставили в детский клинический центр им. Рошаля в Красногорске.

Медики оказали юному пациенту необходимую помощь и оставили его под наблюдением в стационаре. Родители пострадавшего написали заявление в полицию.

Инга Райтова
18:49

Инга Райтова

Стал известен самый красивый в мире человек по версии журнала Рeople
Стал известен самый красивый в мире человек по версии журнала Рeople Ею названа голливудская актриса Деми Мур, которая снялась более, чем в восьмидесяти фильмах и десятках кинопроектов.
Инга Райтова
18:21

Инга Райтова

В Индии в перестрелке убили иностранных туристов
В Индии в перестрелке убили иностранных туристов По туристам, которые поднимались по тропе в долине Байсаран, открыли огонь вооруженные боевики.
Инга Райтова
18:15

Инга Райтова

Британке ампутировали руку из-за того, что ее поцарапала собака
Британке ампутировали руку из-за того, что ее поцарапала собака По словам 48-летней Джилл Хаддингтон, у нее в 2016 году диагностировали заболевание, которое известно, как комплексный регионарный болевой синдром.
Инга Райтова
17:32

Инга Райтова

В Каспийском море на необитаемом острове пропал российский ученый
В Каспийском море на необитаемом острове пропал российский ученый Глава отделения Русского географического общества Астраханской области Петр Бухарицин исчез в районе острова Укатный во время экспедиции.
Новости СМИ2