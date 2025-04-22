Стал известен самый красивый в мире человек по версии журнала Рeople

Редакция издания не просто назвала 62-летнюю звезду первой красавицей планеты, но также взяла у нее интервью, задав вопросы на тему красоты и актерской карьеры.

Знаменитость рассказала, что приобретенная ею величайшая свобода заключается в полном принятии себя.

«Это - ежедневное чувство признания всего, кем я являюсь. Это не значит, что я принимаю лишь те части, которые мне нравятся. Это значит, что я принимаю все части меня», - подчеркнула Мур.

И добавила, что она замечает при этом все изменения, происходящие в ее внешности с возрастом.

«Это не определяет мою ценность», - подчеркнула актриса.