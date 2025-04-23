Школьник в Подмосковье поймал падавшего с 9-го этажа трехлетнего мальчика

Шестиклассник из Домодедово чудом поймал трехлетнего малыша, который упал из окна 9 -го этажа.

12-летний уроженец Дагестана вместе с друзьями-подростками играл на детской площадке, когда услышал странный шум.

Как оказалось, это в соседнем доме на 9-м этаже ребенок открывал и закрывал окно. А потом все услышали истошный крик: кроха вывалился из окна и пытался уцепиться руками за внешний подоконник.

Подросток отбежал от друзей к дому и быстро рассчитал место падения мальчика. Сорвавшийся ребенок в итоге упал прямо в руки шестиклассника. Малыш ударился грудью о плечо своего спасителя и ногой - о подъездные перила.

Местные жители вызвали скорую помощь и полицию. Мальчика доставили в больницу, где провели всевозможные исследования.

У маленького пациента диагностированы переломы на ребрах и одной ноге.

По словам соседей, в момент инцидента в квартире родителей не было. Отец находился на работе, а мать уложила утром ребенка спать и пошла трудиться в магазин, находящийся недалеко от дома.

Подростку-герою в школе на линейке выдали грамоту, его также наградят представители администрации города.

Как стало известно, школьник с детства помогает нуждающимся и берет пример с родных, а они у него военные.