Школьник в Подмосковье поймал падавшего с 9-го этажа трехлетнего мальчика

17:06 2025-04-23
Школьник в Подмосковье поймал падавшего с 9-го этажа трехлетнего мальчика

Малыш выжил, у него диагностированы переломы ребер и ноги, а его спасителя наградили.

Шестиклассник из Домодедово чудом поймал трехлетнего малыша, который упал из окна 9 -го этажа.

12-летний уроженец Дагестана вместе с друзьями-подростками играл на детской площадке, когда услышал странный шум.

Как оказалось, это в соседнем доме на 9-м этаже ребенок открывал и закрывал окно. А потом все услышали истошный крик: кроха вывалился из окна и пытался уцепиться руками за внешний подоконник.

Подросток отбежал от друзей к дому и быстро рассчитал место падения мальчика. Сорвавшийся ребенок в итоге упал прямо в руки шестиклассника. Малыш ударился грудью о плечо своего спасителя и ногой - о подъездные перила.

Местные жители вызвали скорую помощь и полицию. Мальчика доставили в больницу, где провели всевозможные исследования.

У маленького пациента диагностированы переломы на ребрах и одной ноге. 

По словам соседей, в момент инцидента в квартире родителей не было. Отец находился на работе, а мать уложила утром ребенка спать и пошла трудиться в магазин, находящийся недалеко от дома.

Подростку-герою в школе на линейке выдали грамоту, его также наградят представители администрации города.

Как стало известно, школьник с детства помогает нуждающимся и берет пример с родных, а они у него военные.

Инга Райтова
19:00

Инга Райтова

Мужчина вырвал незнакомому прохожему глаз, потому что ему не понравился вопрос
Мужчина вырвал незнакомому прохожему глаз, потому что ему не понравился вопрос Поздно вечером он шел по улице и решил проявить вежливость к человеку, который проходил мимо, но тот проявил неожиданную агрессию.
Инга Райтова
18:34

Инга Райтова

В России вынесли приговор убийце музыканта Игоря Талькова
В России вынесли приговор убийце музыканта Игоря Талькова В убийстве обвинили бывшего директора певца Валерия Шляфмана, заочно его приговорили к 13 годам лишения свободы.
Инга Райтова
17:13

Инга Райтова

Покупатель случайно и дешево купил в сети рисунок знаменитости, который теперь продает в сто раз дороже
Покупатель случайно и дешево купил в сети рисунок знаменитости, который теперь продает в сто раз дороже Случайно купленная маленькая картина оказалась работой знаменитого художника-сюрреалиста из Бельгии Рене Магритта.
Инга Райтова
16:53

Инга Райтова

Под собором в Бельгии обнаружили стену из человеческих черепов и костей
Под собором в Бельгии обнаружили стену из человеческих черепов и костей По мнению исследователей, необычная конструкция появилась примерно в XVII-XVIII веках, хотя останки могут быть и старше на пару столетий.
Новости СМИ2
R-A-992526-27