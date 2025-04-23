Покупатель случайно и дешево купил в сети рисунок знаменитости, который теперь продает в сто раз дороже

Рисунок, выполненный шариковой ручкой и карандашами, изображающий огромные шахматные фигуры среди облаков, появился ранее на онлайн-аукционе еВау и был куплен за 1580 долларов США.

Эта работа ранее принадлежала Море Хенскенс - возлюбленной близкого друга Магритта. Женщина в 2022-м году продала рисунок с аукциона, а новый владелец позже опять выставил его на продажу.

И на этот раз работа с шахматными фигурами станет главным лотом на будущих торгах аукционного дома Rago/Wright в американском штате Нью-Джерси.

По словам экспертов, реальная стоимость рисунка может быть в сто раз выше первоначальной. По их мнению, за него можно выручить до 150 тысяч долларов.

«Это не рядовое событие в мире аукционов. Всегда приятно возвращать к жизни малоизвестные либо неизвестные работы легендарных художников. А то, что наш сотрудник нашел картину Магритта на eBay, только добавляет острых ощущений», - так прокомментировал будущие торги арт-директор аукционного дома.