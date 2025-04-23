Мужчина вырвал незнакомому прохожему глаз, потому что ему не понравился вопрос

39-летнего мужчину арестовали в американском городе Финикс за то, что тот напал на незнакомца без всякой причины и лишил его глаза.

По словам пострадавшего, около часа ночи он шел по улице, когда заметил незнакомого мужчину (позже его идентифицировали, как Дэниел Ланкс).

Проходя мимо, пострадавший решил проявить вежливость и спросил у Ланкса, как дела. Тот ответил что-то неразборчивое.

Мужчина продолжил идти, как Ланкс вдруг набросился на него со спины и, засунув ему пальцы в правую глазницу, стал вытаскивать глаз.

Жертва упала на землю, но агрессор продолжал его избивать. В конце концов пострадавший смог отбиться от незнакомца и сбежать.

Дома он вызвал полицию. Прибывшие полицейские обнаружили жертву без глазного яблока: оно вывалилось наружу и свисало. Кроме того, у мужчины была сломана челюсть.

Ему оказали медпомощь, но глаз вернуть не смогли.