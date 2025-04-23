Австралиец сумел собрать средства на свой дом, сдавая банки и бутылки

Дэмиан Гордон из Австралии смог накопить нужную сумму на покупку особняка, сдавая на переработку банки и бутылки.

По словам мужчины, он в свободное от официальной работы время участвовал в музыкальных фестивалях, как волонтер. И там обратил внимание на огромные горы банок и бутылок, которые после себя оставляют зрители. И стал их собирать.

В итоге за 7 лет ему удалось сдать на переработку свыше 450 тысяч предметов из алюминия и стекла и выручить за них 46 тысяч австралийских долларов. Этой суммы ему хватило, чтобы внести первый взнос за дом.

Став домовладельцем, Гордон не намерен отказываться от этой инициативы. Он считает, что таким образом сможет собрать денег и на выплату ипотеки. К тому же это полезно это для окружающей среды.