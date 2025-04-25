Сфотографировавшийся с двумя невестами китаец сорвал собственную свадьбу

Свадьбу планировалось сыграть 19 апреля, для этого был забронирован престижный банкетный зал Century Jiayuan.

Для гостей подготовили пригласительные открытки, сопровождавшиеся фотографией.

На снимке жених в черном костюме был запечатлен с двумя невестами в белых платьях. Пользователи Сети раскритиковали жениха.

Некоторые сообщали, что ему «невероятно повезло», но у большинства возникло недоумение, ведь законность такого союза была под сомнением.

Позднее мужчина объяснил, что одна из девушек была его бывшей женой, а со второй он только собирался сыграть свадьбу.

В сложившуюся ситуацию даже вмешалась полиция, что привело к отмене торжественного мероприятия.

Владелец банкетного зала не знал о необычном формате свадьбы, поэтому расторг договор, опасавшись нарушить закон.

Данный случай юристы квалифицировали как неудачный розыгрыш, который нарушил общественный порядок.

В Китае двоеженство является незаконным.