Почему нельзя использовать автомобильные покрышки в саду

15:52 2025-04-25
Почему нельзя использовать автомобильные покрышки в саду

Хотя концентрация опасных веществ в них не самая высокая, и последствия проявляются не сразу, но в долгосрочной перспективе покрышки наносят огромный вред.

На постсоветском пространстве клумбы и другие поделки из покрышек считались неким символом «народного» ландшафтного дизайна. Однако сегодня такая мода уходит в прошлое.

Впрочем, кроме сомнительной эстетики, есть более веские причины отказаться от использования покрышек в дизайне сада.

Скажем, в России применение такого материала с 2021 года вообще вне закона. За нарушение такой административной статьи можно заплатить штраф в размере 3000 (при повторном нарушении до 5000) российских рублей. В долларах это - 36 и 60 соответственно. 

Дело в том, что покрышки относятся к отходам, которые загрязняют окружающую среду.

Попадая в землю или воду, отработанные резиновые шины разлагаются, выделяя при этом токсичные вещества. В их числе - фенолы, нитрозамины, масла-пластификаторы, бензапирен и полициклические ароматические углеводороды.

Большинство этих веществ канцерогенны, они могут способны аккумулироваться в организме годами. А с точки зрения экологии - негативно влияют на почвенных животных и бактерий, к тому же очень трудно выводятся из почвы.

Потому по окончании срока службы лучше предотвратить контакт покрышек с окружающей средой и сдать их на утилизацию. 

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