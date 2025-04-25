Невеста позвала подругу на свадьбу и потребовала, чтобы та погасила часть расходов

16:25 2025-04-25
Невеста позвала подругу на свадьбу и потребовала, чтобы та погасила часть расходов

Она предупредила, что потенциальная шаферка, помимо подарка, должна раскошелиться на 1100 долларов.

Две подруги в России поссорились из-за свадьбы одной из них.

Невеста пригласила лучшую подругу на свадьбу, причем на роль шаферки, и оплатить при этом причёску и макияжа невесты, а также взять на себя траты на девичник и другие «прочие расходы».

Подружка призналась, что на такую сумму не рассчитывала, а невеста на нее смертельно обиделась и отказалась видеть девушку на церемонии.

Пользователи интернета утешают отверженную, уверяя, что всё это к лучшему. Настоящая подруга не требовала бы такие деньги.

Другие конкретно написали: надо понять, что дружбе конец, и быстрее забыть о бывшей подруге.

"Если это вообще была дружба", - написал один из пользователей сетей.

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