Аграриев Подмосковья кошмарит насекомое, уничтожающее растения от корней до листьев

Полчища этих жуков хозяйничают под Талдомом, Дмитровом, Лобней. Есть версия, что долгоносиков разбудила ранняя весна, и теперь эту "саранчу" не остановить.

Агроном Виталий Топорков предупредил: если жуки "окучат" огород, их личинки попадут во все бутоны или завязи. После чего появившиеся из куколок жуки объедят растения, где родились, и пойдут хозяйничать дальше по всему огороду.

Все заражённые личинками растения рано или поздно приобретут бурый и скукоженный вид, а потом опадут. Потому надо действовать на опережение.

Как бороться с вредителем? Агроном советует, обнаружив следы долгоносика на растениях, бежать закупаться химическими реактивами либо биологическими инсектицидами.

Одновременно рекомендуется высадить также больше растений-отпугивателей. Это - бархатцы, чеснок, петрушка, лук, базилик, лаванда, папоротник, календула и пижма. Среди естественных врагов - муравьи, пауки, жужелицы и уховертки.

Некоторые садоводы практикуют также создание самодельных ловушек.

Для их изготовления они берут стеклянные емкости с узким горлом (бутылки). Такая конфигурация не позволяет долгоносикам вылезти наружу.

В бутылки заливается состав, состоящий из 1 л воды и растворенных в ней 200 г сахарного песка и 100 г дрожжей. Такой раствор нужно подержать в теплом месте до момента брожения, а потом залить в емкость. И - разместить приманки на пораженных жуком "плантациях" либо развесить на деревьях.