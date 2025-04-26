Американец поймал рыбу рекордного размера, поцеловал ее и потерял титул

Полосатый окунь, вес которого составил 10,6 килограмма, попался Джеффу Хаббарду, который рыбачил с лодки на озере Чероки в Теннесси.
Рыбак приманил его в глубокой части водоема на живца, затем закинул удочку с искусственной приманкой и после получаса борьбы вытащил рыбу из воды.
После взвешивания стало понятно, что Хаббард без труда побьет рекорд штата, который составлял 10,51 килограмма.
Но для регистрации этого достижения требовалось время, а окунь оказался с икрой. Рыболов не захотел губить рыбу, которая ждущую приплода, потому решил пожертвовать титулом рекордсмена.
«Сделал фото, поцеловал рыбу в голову и бросил в воду, - поделился американец. - Она ударила хвостом, окатив меня водой, и - уплыла».