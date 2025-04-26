Американец поймал рыбу рекордного размера, поцеловал ее и потерял титул

15:49 2025-04-26
Американец поймал рыбу рекордного размера, поцеловал ее и потерял титул

Рыболов из американского штата Вирджиния не стал регистрировать большого полосатого окуня, чтобы сохранить рыбе жизнь.

Полосатый окунь, вес которого составил 10,6 килограмма, попался Джеффу Хаббарду, который рыбачил с лодки на озере Чероки в Теннесси.

Рыбак приманил его в глубокой части водоема на живца, затем закинул удочку с искусственной приманкой и после получаса борьбы вытащил рыбу из воды.

После взвешивания стало понятно, что Хаббард без труда побьет рекорд штата, который составлял 10,51 килограмма.

Но для регистрации этого достижения требовалось время, а окунь оказался с икрой. Рыболов не захотел губить рыбу, которая ждущую приплода, потому решил пожертвовать титулом рекордсмена.

«Сделал фото, поцеловал рыбу в голову и бросил в воду, - поделился американец. - Она ударила хвостом, окатив меня водой, и - уплыла».

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