Американец поймал рыбу рекордного размера, поцеловал ее и потерял титул

Полосатый окунь, вес которого составил 10,6 килограмма, попался Джеффу Хаббарду, который рыбачил с лодки на озере Чероки в Теннесси.

Рыбак приманил его в глубокой части водоема на живца, затем закинул удочку с искусственной приманкой и после получаса борьбы вытащил рыбу из воды.

После взвешивания стало понятно, что Хаббард без труда побьет рекорд штата, который составлял 10,51 килограмма.

Но для регистрации этого достижения требовалось время, а окунь оказался с икрой. Рыболов не захотел губить рыбу, которая ждущую приплода, потому решил пожертвовать титулом рекордсмена.

«Сделал фото, поцеловал рыбу в голову и бросил в воду, - поделился американец. - Она ударила хвостом, окатив меня водой, и - уплыла».