На каком авто будет передвигаться Си Цзиньпин, когда приедет в Россию на парад Победы

17:19 2025-04-26
На каком авто будет передвигаться Си Цзиньпин, когда приедет в Россию на парад Победы

Во время визита в Москву в нынешнем мае председатель КНР будет передвигаться на машине китайской марки Hongqi.

На время празднования Дня Победы Hongqi передаст также для транспортировки гостей во время праздничных мероприятий 20 представительских седанов Hongqi H9 и 10 бизнес-минивэнов HQ9.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее на встрече с китайским коллегой Ван И заявил, что российско-китайский саммит состоится в мае.

По словам Лаврова, китайский лидер приурочит очередной визит в Москву к торжествам в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, планирует посетить КНР в конце августа - начале сентября, в привязке к дате разгрома японского милитаризма и завершения Второй мировой войны.

К слову, премиальный автомобильный бренд Hongqi основан в 1958-м году в рамках концерна FAW. Свыше полувека он выпускал машины исключительно для нужд госорганов.

В 2018 году марка пережила трансформацию, в рамках которой создали модельный ряд автомобилей Hongqi, доступный для свободной продажи.

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