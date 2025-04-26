На каком авто будет передвигаться Си Цзиньпин, когда приедет в Россию на парад Победы

На время празднования Дня Победы Hongqi передаст также для транспортировки гостей во время праздничных мероприятий 20 представительских седанов Hongqi H9 и 10 бизнес-минивэнов HQ9.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее на встрече с китайским коллегой Ван И заявил, что российско-китайский саммит состоится в мае.

По словам Лаврова, китайский лидер приурочит очередной визит в Москву к торжествам в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, планирует посетить КНР в конце августа - начале сентября, в привязке к дате разгрома японского милитаризма и завершения Второй мировой войны.

К слову, премиальный автомобильный бренд Hongqi основан в 1958-м году в рамках концерна FAW. Свыше полувека он выпускал машины исключительно для нужд госорганов.

В 2018 году марка пережила трансформацию, в рамках которой создали модельный ряд автомобилей Hongqi, доступный для свободной продажи.