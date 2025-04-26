Россиянка пострадала в Таиланде в ДТП, ее отказались лечить без предоплаты

Гражданка РФ по имени Кристина во время отдыха в Таиланде пострадала в ДТП, но врачи отказали ей в помощи, потребовав предоплату в размере 10 тысяч долларов.

После экстренной госпитализации тайские медики обнаружили у девушки оскольчатый перелом ноги в трех местах.

Но из-за отсутствия медстраховки врачи отказывались проводить операцию и при этом не давали разрешения на вылет в Россию.

Спустя 3 дня, когда предоплата все-таки не поступила, доктора подписали необходимый документ, который дал право на вылет туристки на родину.

В России пострадавшую уже прооперировали, в ногу вставили штифт.

Сама операция прошла успешно, но из-за промедления с оперативным лечением у пострадавшей развился некроз кожи. По прогнозам, вновь ходить она сможет не ранее, чем через пару месяцев.