Диетологи рассказали о большой пользе картофельного пюре

18:08 2025-04-26
Диетологи рассказали о большой пользе картофельного пюре

Картофельные клубни содержат витамины А, В и С, а также много минералов, особенно калия. И в составе пюре они усваиваются даже лучше.

По словам гастроэнтеролога Анастасии Горяниновой, если есть картофель в виде нежного гарнира, улучшается всасываемость питательных веществ. Пюре также обволакивает желудок, что полезно при гастрите и язве. Оно способно смягчать и вред от обильных застолий.

Врач-диетолог Наталья Денисова отметила, что к пюре часто подают маринованные овощи, что-то острое или жирное, потому что оно выполняет функцию защитника желудка.

«На самом деле в картофеле наиболее ценное - кожура. Именно в ней максимальная концентрация полезных веществ», - подчеркнула Наталья Денисова.

Диетолог предлагает не добавлять в пюре соль, а заменить ее специями: черным перцем и куркумой.

«Соль - это натрий. А избыток натрия содействует накоплению жидкости в организме, повышению артериального
давления. Картофель же богат калием, который выполняет функции, противоположные натрию: выводит жидкость из организма», - пояснила специалист.

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Храмова Оксана

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