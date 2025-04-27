Известный ювелир из Ирана лишился в Москве дорогого кольца

О пропаже серебряного кольца с агатом заявил знаменитый иранский ювелир Али Джанги. ЧП произошло в центре Москвы.

Как стало известно, Джанги участвовал в выставке в Гостином дворе, где и обнаружил пропажу кольца.

Обстоятельства происшествия и стоимость кольца с ходу он пояснить не смог. Полиция ведет разбирательство инцидента.

Али Джанги – мастер, чьи работы соединяют иранские растительные орнаменты с передовыми технологиями микромиллиметровой, а также 3D-гравировки.

Созданные им произведения считаются уникальными шедеврами ювелирного искусства.