Чернобыльские собаки продемонстрировали большую адаптацию к радиации

Территория, заброшенная после аварии на Чернобыльской АЭС, превратилась в своего рода научную площадку для наблюдения за адаптацией к радиации живых организмов.

Новейшие исследования свидетельствуют, что некоторые живущие в этой зоне животные приобрели способность приспособиться к постоянному влиянию радиации.

В частности, исследователи США провели анализ ДНК 302 собак, предки которых были домашними животными, оставленными людьми после катастрофы 1986-го года.

Полученные данные свидетельствуют, что собаки из Чернобыля по сравнению с другими популяциями обладают повышенной сопротивляемостью к радиационному фону.

Это объясняется действием естественного отбора. У этих животных, кроме того, наблюдается усиление иммунитета, рост устойчивости к стрессам и тенденция к более темному цвету шерсти. При этом популяция из-за замкнутости и интенсивного отбора столкнулась с утратой генетического разнообразия.

Схожие результаты обнаружены и у микроскопических нематод, тоже демонстрирующих значительную устойчивость к радиации. Ученые акцентируют свое внимание, что речь идет не о «мутациях», а о сложных процессах адаптации.