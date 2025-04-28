Когда в старости Эдисон пересел в инвалидное кресло, его друг Форд купил себе такое же

Томаса Эдисона мир знает, как изобретателя фонографа, телекамеры, и электрической лампочки. А Генри Форд – легендарный автомобильный магнат, выпускавший авто, которые держат пальму первенства во всем мире по сей день.

Этих двух титанов объединяла настоящая искренняя мужская дружба.

Именно Эдисон вдохновил Форда выпускать «машины для каждого». Они были неразлучны: Генри даже переехал в дом поближе к Томасу, чтобы побольше времени проводить вместе.

Так как Эдисон был старше, он стал тяжело болеть. Врачи диагностировали у него сахарный диабет, который вызвал массу осложнений. В какой-то момент гению пришлось пересесть в инвалидную коляску.

Эдисон страшно комплексовал, что не может больше ходить, чувствуя себя немощным и бесполезным.

Узнав об этом, Генри пришел к лучшему другу в гости и заявил, что горевать не стоит. «Я себе тоже заказал инвалидную коляску, будем устраивать с тобой гонки!» - сказал автомагнат. И свое слово сдержал.