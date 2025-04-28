Volkswagen возвращает в электромобили физические кнопки

09:04 2025-04-28
Volkswagen возвращает в электромобили физические кнопки

Компания честно признала: попытка перевода всего управления на сенсорные экраны оказалась не очень удачным экспериментом.

Volkswagen официально подтвердил возвращение физических кнопок в электромобили марки.

Триумфальное возвращение старого доброго управления стартует с выходом модели ID.2all в 2026-м году.

В Volkswagen осознали, что идея засунуть в сенсорный экран все функции управления – один из неудачных проектов в истории автопрома.

По словам главного дизайнера компании Андреаса Миндта, все новые модели VW опять будут оснащены физическими элементами управления.

Отказаться от кнопок Volkswagen решился в конце 2022-го года. Эксперимент завершился потоком жалоб от владельцев. 

Уже в 2023 году, после презентации ID.2all, VW официально признал, что с «сенсорной революцией» поспешил, и пообещал вернуть удобные кнопки.

Физические кнопки займут свое место минимум для пяти наиболее важных функций: регулировки громкости аудиосистемы, управления вентилятором обдува салона, включения подогрева сидений, а также активации аварийной сигнализации.

«Мы никогда больше не повторим эту ошибку. - заверил Миндт. – Ведь мы делаем машины, а не мобильные телефоны».

Но сенсорные экраны не исчезнут совсем. Они останутся важной частью интерьера, причем в некоторых моделях даже вырастут в размерах.

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