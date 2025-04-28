Годовой запас мяса планеты съедают жители всего четырех стран

Как выяснилось, среди мясоедов, согласно рейтингу ООН, лидируют США и Австралия. Каждый житель этих стран съедает в год более 120 килограммов мяса!

Им вторят также жители Монголии и Аргентины: здесь на человека в среднем приходится свыше ста килограммов мяса в год.

Совсем немного от лидеров по поеданию мяса отстают сербы и испанцы.

А меньше всего мяса употребляют в Африке. Причина - в низких доходах населения, экономических кризисах и просто недоступности этого продукта для многих граждан.

Не в особом почете мясо и в Южной Корее, однако здесь причина - в особенностях культуры питания.