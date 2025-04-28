В Испании покойница неожиданно ожила на собственных похоронах

10:00 2025-04-28
В Испании покойница неожиданно ожила на собственных похоронах

Женщина очнулась аккурат в тот момент, когда родственники подошли к ней, чтобы попрощаться.

Невероятный случай произошел в Испании. Женщина, которую объявили умершей, вдруг «воскресла» на собственной церемонии прощания.

Как уточняется, испанку доставили морг, откуда ее тело транспортировали в похоронное бюро.

Однако сотрудники организации во время подготовки к похоронам нащупали у нее пульс. Прибывшие по их вызову медики подтвердили факт, что женщина жива.

Ее доставили в местную клинику, о состоянии ее здоровья ничего не сообщается.

Стражи порядка ведут расследование, чтобы установить причину инцидента.

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