В Испании покойница неожиданно ожила на собственных похоронах

Невероятный случай произошел в Испании. Женщина, которую объявили умершей, вдруг «воскресла» на собственной церемонии прощания.

Как уточняется, испанку доставили морг, откуда ее тело транспортировали в похоронное бюро.

Однако сотрудники организации во время подготовки к похоронам нащупали у нее пульс. Прибывшие по их вызову медики подтвердили факт, что женщина жива.

Ее доставили в местную клинику, о состоянии ее здоровья ничего не сообщается.

Стражи порядка ведут расследование, чтобы установить причину инцидента.