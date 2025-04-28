В России с 1 мая дорожают авто из-за новой формулы расчета утильсбора

Для машин, ввозимых в Россию из стран Евразийского экономического союза, с 1 мая заработает обновленная методика расчета утильсбора.

По мнению экспертов, это может привести к подорожанию автомобилей примерно на 20-25 процентов. Наиболее заметно это отразится на европейских брендах премиум-класса - таких, как BMW, Audi, Lamborghini и других.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза России Антона Шапарина, к стоимости автомобилей таких марок можно добавлять еще от 1,2 миллиона до 3 миллионов российских рублей (от 12 до 20 тысяч долларов).

При этом он уточнил, что повышение цен автомобили из Китая не затронет.

Российское руководство, подчеркнул специалист, таким образом планирует полностью покончить с использованием «серых» схем ввоза автомобилей.