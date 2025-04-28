В России младенец надышался парами вейпа и оказался в больнице

Десятимесячный месячный ребенок в Московской области надышался парами вейпа, которыми "баловались" его родители, и по скорой попал в больницу.

Инцидент произошел в городе Куровское.

«Младенец нанюхался паров, и у него начались судороги», - отметили медики.

Сообщается, что сейчас состояние малыша оценивается, как средней тяжести.

У него диагностировали ингаляционное отравление парами вейпа и судорожный синдром. Ребенок остается под присмотром врачей. Как будут наказаны его родители, пока неизвестно.