В России младенец надышался парами вейпа и оказался в больнице

10:38 2025-04-28
В России младенец надышался парами вейпа и оказался в больнице

Вызванные на дом медики приняли решение о госпитализации крохи, которую охватили судороги.

Десятимесячный месячный ребенок в Московской области надышался парами вейпа, которыми "баловались" его родители, и по скорой попал в больницу.

Инцидент произошел в городе Куровское.

«Младенец нанюхался паров, и у него начались судороги», - отметили медики. 

Сообщается, что сейчас состояние малыша оценивается, как средней тяжести.

У него диагностировали ингаляционное отравление парами вейпа и судорожный синдром. Ребенок остается под присмотром врачей. Как будут наказаны его родители, пока неизвестно. 

admin
17:44
Россияне стали покупать бирки с датой производства хлеба
Россияне стали покупать бирки с датой производства хлеба Спрос на этот товар появился недавно, так как зародился тренд на скрапбукинг, то есть оформление альбомов о каких-либо памятных событиях.
admin
17:39
В Подмосковье самокатчик житель Лобни избил мужчину до смерти из-за замечания
В Подмосковье самокатчик житель Лобни избил мужчину до смерти из-за замечания Полиции поступила из больницы информация о том, что врачи скорой помощи доставили в медучреждение мужчину 1982 года рождения с телесными повреждениями, спустя время он скончался.
Инга Райтова
10:29

Инга Райтова

Пациенту с болезнью Стивена Хокинга вживили чип Илона Маска
Пациенту с болезнью Стивена Хокинга вживили чип Илона Маска Компания Neuralink провела первую имплантацию мозгового чипа своей разработки пациенту с боковым амиотрофическим склерозом.
Инга Райтова
10:13

Инга Райтова

В России с 1 мая дорожают авто из-за новой формулы расчета утильсбора
В России с 1 мая дорожают авто из-за новой формулы расчета утильсбора Автомобили европейских марок станут дороже почти на четверть, а на ценах машин из Китая нововведение не отразится.