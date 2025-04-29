Более 120 тысяч ранних смертей в США за 2 года спровоцировали ультраобработанные продукты

Новое исследование ученых показало, что за два года в США (в 2017 и 2018 годах) зафиксировано более 124 000 преждевременных смертей, связанных с негативным действием ультрапереработанных продуктов.

Это же подтвердили и изыскания авторы исследования из Бразилии. Здесь за тот же период времени, что и в Америке, преждевременно умерли 25 тысяч человек по причине плохого состояния здоровья из-за потребления ультрапереработанных продуктов.

В Британии за 2 года зафиксировано 17 000 таких смертей, столько же - в Мексике. На тысячи идет счет преждевременно умерших по данной причине в Канаде, в Австралии, в Колумбии, в Чили.

К ультрапереработанным продуктам относятся те, где в составе есть консерванты, эмульгаторы и подсластители. Часто они содержат добавленные жиры, крахмал, соль, сахар и гидрогенизированные масла.

Это - сахаросодержащие напитки, сладости, шоколад, пицца, гамбургеры, наггетсы и другие популярные блюда.