Турист отправился пешком из Британии во Вьетнам

Свой маршрут Люк Даекин начал 16-го сентября 2024-го года, решив полностью отказаться от любого транспорта и двигаться исключительно пешком.

За первые 214 дней пути мужчина сумел преодолеть две трети Европы. Он прошел через Британию, Францию, Люксембург, Бельгию, Германию, Австрию, Венгрию, Сербию, Болгарию, Грецию и Турцию.

Маршрут путешественников проходит через шумные мегаполисы, брошенные деревни, равнины и горные цепи. И все это - без спонсорской поддержки, команды сопровождения и использования общественного транспорта.

На следующем этапе Даекин планирует добраться до Грузии и Азербайджана, затем - пересечь на пароме Каспийское море, чтобы добраться до Казахстана.

Этот этап может оказаться для туриста наиболее сложным, ему придется идти по бескрайним степям при отсутствии инфраструктуры и ограниченном доступе к воде и пище.

Затем маршрут проляжет через Пакистан, Афганистан, Индию - страны, где сложно пересекать границы и приходится сталкиваться с непредсказуемыми политическими и климатическими условиями.

Завершить путешествие Даекин намерен в Ханое.

При этом цель экспедиции англичанина - не установление рекордов либо стремление к славе. «Я хочу показать людям, что ничего невозможного нет», - заявил Люк.