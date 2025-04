Как случилось, что основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс грубо послал Марка Цукерберга

Солист Pink Floyd выразил свое отношение к Марку Цукерберг, не стесняясь в выражениях, и был уверен, что у него для этого есть все основания.

Все дело в том, что владелец "Фейсбука" захотел получить права на использование второй части культовой музыкальной композиции Another Brick in the Wall для рекламы и продвижения своей платформы. За это Уотерсу была предложена "огромная, гигантская денежная сумма".

На что музыкант ответил коротко и ясно:

Мой ответ: иди к черту! Ни за что.

Высказался Уотерс в адрес Цукерберга на форуме, организованном в поддержку создателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Видеозапись можно посмотреть на Ютуб-канале организатора форума.

Жесткий ответ исполнителя был вызван неприязнью к политике платформы "Фейсбук".

Они хотят использовать ее [песню], чтобы сделать Facebook и Instagram еще больше и мощнее, чем они есть, чтобы продолжать подвергать цензуре всех нас...

Также Уотерс назвал Цукеребрга "мелким мерзавцем" и "одним из самых властных придурков в мире".