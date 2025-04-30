В Таиланде странным образом скончалась 33-летняя фотограф из России

33-летняя Дарья Толстухина из Екатеринбурга отдыхала в Таиланде подругами, но в какой-то момент девушке стало плохо, ее госпитализировали.

Страховка россиянки на лечение в клинике не распространялась, потому врачи без оплаты не приступали к делу.

По словам подруг фотографа, пока они ездили до отеля за деньгами, Даша "просто лежала на каталке40 минут", которые и стали роковыми.

Подруги, чтобы спасти Дарью, объявили срочный сбор и смогли собрать более 2,5 миллиона российских рублей (30 тысяч долларов).

Девушка все это время находилась в глубокой коме и дышала с помощью аппарата ИВЛ. В конце концов российские и тайские медики собрали консилиум, на котором констатировали, что мозг пациентки умер, и отключили Дашу от ИВЛ. На следующий день она скончалась.

Официальной причиной смерти россиянки назвали кардиомиопатию - это заболевание миокарда, полости сердца при котором растягиваются, появляется систолическая дисфункция, однако толщина стенок не увеличивается.

На собранные средства подруги отправят ее тело в Екатеринбург. А оставшиеся - отдадут на благотворительность.