В Британии тюремная надзирательница закрутила роман сразу с двумя заключенными

10:12 2025-04-30
В Британии тюремная надзирательница закрутила роман сразу с двумя заключенными

Надзирательнице, кроме того, предъявлено обвинение в сговоре с третьими лицами с целью доставки в тюрьму запрещенных веществ.

23-летняя надзирательница из Англии обвиняется в романах с двумя заключенными мужчинами одновременно.

Изабель Дейл Дейл, как установило следствие, поддерживала сексуальные отношения с 28-летним Коннором Мани и 33-летним Шахидом Шарифом. Это произошло в исправительном учреждении Суэйлсайд, расположенном на острове Шеппи в графстве Кент.

В документах суда говорится, что девушка "умышленно и без всякой причины" вступила в неподобающие сексуальные отношения с осужденными. И это можно приравнять к "злоупотреблению общественным доверием".

По словам окружного судьи Адриана Тернера, в рамках более серьезного судебного разбирательства эти вопросы будут рассмотрены в Королевском суде Внутреннего Лондона.

Суд назначен на 23 мая. До начала основного процесса Дейл была отпущена под залог.

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