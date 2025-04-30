В Британии тюремная надзирательница закрутила роман сразу с двумя заключенными

23-летняя надзирательница из Англии обвиняется в романах с двумя заключенными мужчинами одновременно.

Изабель Дейл Дейл, как установило следствие, поддерживала сексуальные отношения с 28-летним Коннором Мани и 33-летним Шахидом Шарифом. Это произошло в исправительном учреждении Суэйлсайд, расположенном на острове Шеппи в графстве Кент.

В документах суда говорится, что девушка "умышленно и без всякой причины" вступила в неподобающие сексуальные отношения с осужденными. И это можно приравнять к "злоупотреблению общественным доверием".

По словам окружного судьи Адриана Тернера, в рамках более серьезного судебного разбирательства эти вопросы будут рассмотрены в Королевском суде Внутреннего Лондона.

Суд назначен на 23 мая. До начала основного процесса Дейл была отпущена под залог.