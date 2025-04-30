Страховые компании предлагают запретить заправку автомобилей водителей, не имеющих полис ОСАГО

С этой даты больше не нужно предъявлять свидетельство о праве на управление транспортным средством при регистрации в Национальной администрации безопасности дорожного движения — соответствующая поправка вступила в силу.

Пока это всего лишь эксперимент — через госслужбу планируется выдавать предупреждения, а не штрафы.

Однако буквально за два дня до начала весеннего сезона было объявлено, что с 1 марта 2025 года камеры больше не будут фиксировать водителей без страховки — и эксперимент снова отложили.

На этот раз — до 30 июня 2025 года.

15 апреля 2025 года Президент России Владимир Путин провел заседание Президиума Государственного совета по вопросам развития инфраструктуры жизнеобеспечения. На встрече участники подняли вопрос о политике автоматической регистрации водителей в качестве страховщика ОСАГО.

Поэтому Президент Республики Бурятия Алексей Циденов в своем докладе предложил увеличить продажи ОСАГО за счет запуска камер, а затем часть из них использовать в качестве дополнительных продаж. Доходы, полученные от страховой компании, идут на закупку автобусов для перевозки инвалидов.

Он сказал, что у страховой компании хороший доход, поэтому он его добавил. Увеличение выручки от продаж полисов страхования ответственности владельцев транспортных средств после установки камер можно «поделить».

При этом сторонник данной точки зрения не исключает, что страховые компании могут переложить эти убытки на водителей, повысив тарифы ОСАГО.

В ответ на это предложение Президент распорядился начать работу.

«Спасибо, Алексей Самбуевич, за то, что нашли решения этих проблем, в том числе и по общественному транспорту.

Вы сейчас сказали: надо посмотреть, повлияют ли такие решения на тарифы ОСАГО. Это первый момент.

Второй момент: надо посчитать, действительно ли это принесет дополнительный доход страховой компании и сколько.

Вы сразу сказали 30 миллиардов, а потом изменили слова и сказали: надо посчитать. Ну, конечно, надо посчитать.»,

— заключил Путин.

Российский союз автостраховщиков (РСА) 18 апреля 2025 года заявил, что давно выступает за необходимость введения мер по проверке наличия обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с помощью дорожных камер.

RSA концептуально поддерживает это предложение.

21 апреля 2025 года страховщики приняли участие в совещании, на котором эксперты поделились своей оценкой рисков и позитивных изменений от внедрения камер в ОСАГО.

В целом страховое сообщество поддерживает этот шаг, утверждая, что камеры значительно сократят количество водителей, не приобретающих страховку гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Тем временем страховщики предприняли другие шаги, в том числе заранее предупреждая водителей о наступлении срока выплаты страховки и запрещая автозаправочным станциям продавать топливо лицам без страховки.

«Это позволит снизить нагрузку на компенсационные фонды и упростить процесс урегулирования в случае ДТП», — отметила Анна Ёжикова, руководитель отдела автоандеррайтинга СК «Абсолют Страхование.

Заместитель директора департамента обязательных методов страхования и андеррайтинга авиакомпании «Московские авиалинии» Александр Щербаков заявил, что принятие таких мер сейчас крайне необходимо.

Он пояснил: государство уже предоставляет все возможности для получения страховки (даже однодневного полиса) и имеет полномочия обеспечивать контроль за соблюдением закона.

Анна Ёжикова из «Абсолют Страхования» считает, что автоматизация мониторинга может включать проверку наличия полиса ОСАГО с помощью камер и последующее уведомление водителей без полиса через госуслуги.

Централизованную информацию также можно использовать для определения сроков истечения контрактов и необходимости их продления.

Ирина Франк из Frank Auto говорит, что стоит получить напоминание за месяц до даты продления, либо через государственные службы, либо с помощью текстовых сообщений.

Она считает, что штрафы за отсутствие страхового полиса должны налагаться только после такой «предупреждающей» фазы.