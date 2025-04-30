Киану Ривз отдал часть гонорара, чтобы Аль Пачино согласился на роль в «Адвокате дьявола»

Звезда "Крестного отца" не захотел сниматься в проекте режиссера Тейлора Хэкфорда, когда увидел сценарий. Но режиссер не отступился, уж очень ему захотелось заполучить в свой фильм знаменитого актера. Предложения поступали трижды, но каждый раз Аль Пачино категорически отказывался.

Все это время сценарий пытались корректировать под запросы голливудской звезды. В итоге после нескольких переделок сценаристу Тони Гилрою удалось угодить актеру. От первоначального сценария не осталось почти ничего, он был практически полностью изменен.

Но это еще не все. Чтобы окончательно уговорить Аль Пачино на съемки, Киану Ривз пожертвовал часть своего гонорара в его пользу - какие-то 2 млн долларов.

Для Киану Ривза играть в паре с таким маститым актером было честью и большим удовольствием:

Я знал, что, работая с [мистером Пачино], я могу, так сказать, поднять свою игру на новый уровень. Мы работаем совершенно по-разному, но наши отношения, по крайней мере для меня, были фантастическими. Я провёл с ним одно из лучших времён в своей жизни.

Сам Аль Пачино тоже проникся проектом и позже о работе в "Адвокате дьявола" он говорил следующее:

Внезапно это стало вызовом, [Но] в этом бизнесе ты хочешь вызовов, ты хочешь понять, сможешь ли ты достичь того, к чему стремишься. Как говорил Ли Страсберг, «человек должен стремиться к большему, иначе зачем нужны небеса?».

Когда о благородном поступке своего партнера по съемкам стало известно Аль Пачино, он отдал равнозначную сумму из своего дохода на благотворительные цели.