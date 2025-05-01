На 117-м году жизни в бразильском Порту-Алегри ушла из жизни Ина Канабарро Лукас — монахиня, ставшая старейшим человеком в мире

Ина родилась 8 июня 1908 года в Сан-Франсиску-ди-Асис, а в 16 лет поступила в католическую школу, где приняла крещение.

В 1929 году она стала монахиней и всю свою жизнь посвятила вере и преподаванию.

С 1930-х она обучала португальскому и математике в Рио-де-Жанейро и других городах, а в последние десятилетия жила в монастыре в Порту-Алегри.

После смерти японки Томико Итооки в декабре 2024 года, Лукас стала самой пожилой женщиной на Земле.

В январе 2025 года она была официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая женщина на планете.

Секрет долголетия Ина видела в своей вере:

«Он — секрет всего», — отвечала она на вопросы о долгой жизни, имея в виду Бога.

В 2018 году Папа Франциск отправил ей апостольское благословение. Вспоминая прошлое, она сохраняла живой ум и чувство юмора:

«Я молода, симпатична и дружелюбна», — шутливо говорила она посетителям.

Лукас занимает 15-е место в истории среди задокументированных долгожителей и считается второй по возрасту монахиней всех времен после Люсиль Рэндон, прожившей до 118 лет.