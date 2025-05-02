Японец два года прятал в шкафу тело умершего отца, чтобы не тратиться на похороны

15:53 2025-05-02
Японец два года прятал в шкафу тело умершего отца, чтобы не тратиться на похороны

Мужчина владеет в Токио небольшим рестораном и, когда заведение неожиданно закрылось на неделю, соседи забеспокоились и обратились в полицию.

56-летний житель Японии Нобухико Судзуки на протяжении двух лет прятал тело своего отца в шкафу. 

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули в дом Судзуки и нашли в шкафу скелет отца ресторатора.

Как было установлено, пожилой японец скончался еще в 2023 году, когда ему было 86 лет.

Причина его смерти точно неизвестна, но, по словам Судзуки рассказал, он нашел отца мертвым, когда возвратился домой. А тело решил перенести в шкаф и отложить похороны, которые обошлись бы ему очень дорого.

Нобухико задержан, он обвиняется следствием в хищении пенсии своего отца.

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