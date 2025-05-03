Неизвестный бен Ладен: дзюдоист до джихада

15:43 2025-05-03
Неизвестный бен Ладен: дзюдоист до джихада

На этом редком снимке конца 1970-х годов запечатлён 20-летний Усама бен Ладен (справа) во время тренировки по дзюдо. Будущий лидер "Аль-Каиды" предстаёт в неожиданном амплуа — молодой человек в белом кимоно.

Бен Ладен занимался дзюдо в университетском клубе (1976-1979).

Получил коричневый пояс ("санкю"), но бросил спорт после женитьбы.

Позже запретил дзюдо в подконтрольных районах Афганистана как "неисламскую практику".

 

Ирония судьбы:

  • Тренер (Харун Ватанабэ) был японским мусульманином.

  • Этот зал посещал и будущий "охотник за террористами" принц Бандар бин Султан.

  • Фото найдено в 2002 году среди документов заброшенной базы в Тора-Бора.

Снимок хранится в архиве ЦРУ с пометкой "Парадоксы радикализации".

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