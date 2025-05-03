Неизвестный бен Ладен: дзюдоист до джихада

Бен Ладен занимался дзюдо в университетском клубе (1976-1979).
Получил коричневый пояс ("санкю"), но бросил спорт после женитьбы.
Позже запретил дзюдо в подконтрольных районах Афганистана как "неисламскую практику".
Ирония судьбы:
-
Тренер (Харун Ватанабэ) был японским мусульманином.
-
Этот зал посещал и будущий "охотник за террористами" принц Бандар бин Султан.
-
Фото найдено в 2002 году среди документов заброшенной базы в Тора-Бора.
Снимок хранится в архиве ЦРУ с пометкой "Парадоксы радикализации".