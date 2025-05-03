В Китае гуманоид опять напал на человека

"Восстание машин" во второй раз произошло в Китае. Робот-гуманоид Unitree H1 во время тестирования набросился на инженера.

Управлявший роботом компьютер упал из-за резких и хаотичных движений, но обезумевший гуманоид даже после этого продолжала действовать.

Под его агрессивную "руку" чуть не попали инженеры, сумевшие вовремя отошли на безопасное расстояние. Со стороны эта сцена выглядела, как типичный семейный скандал, где один партнер в истерике размахивает руками, а второй пытается защититься.

Отмечается, что данное поведение машины обусловлено тем, что та находилась в состоянии падения и, включив автокоррекцию, пыталась стабилизироваться.

Unitree H1 - китайский человекоподобный робот. В 2024-м году он установил мировой рекорд скорости для двуногих гуманоидов. На Зимнем гала-фестивале в Тяньцзине Unitree H1 неожиданно вышел из строя и атаковал толпу.

Инцидент произошел 9-го февраля и попал на видеокамеры. Произошедшее создатели Unitree H1 назвали «несчастным случаем». Агрессивное поведение робота они объяснили неисправностью системы либо сбоем программы.