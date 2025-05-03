На аукцион выставят самый крупный в истории России бриллиант

Вес мега-бриллианта превышает 100 карат, его добыли на арктических месторождениях России.

Огранку драгоценного камня компания "АЛРОСА" завершила в начале апреля.

Бриллиант огранен из сверхкрупного алмаза, вес которого более 200 карат. У него также необычный цвет - насыщенный медово-золотистый.

По оценкам экспертов, в недрах Земли этот минерал появился около 1 млрд лет назад.

О том, что драгоценность будет продана с молотка, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Однако при этом дату проведения аукциона не назвал. Также неизвестна пока и стоимость бриллианта.