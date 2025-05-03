Московский школьник хотел задушить мать, запретившую ему играть в Counter-Strike

Двенадцатилетний мальчик пытался задушить мать из-за того, что та не разрешала ему играть в Counter-Strike 2.

Женщина несколько раз обратилась к сыну с просьбой прервать компьютерную игру, но тот ее не послушал.

А потом неожиданно проявил агрессию набросился на мать. Школьник схватил ее за шею и начал душить. Женщина отбилась от нападения и вызвала скорую помощь.

Прибывшие на место инцидента медики успокоили подростка, а его матери рекомендовали отвести сына на консультацию к психологу либо психиатру.