Московский школьник хотел задушить мать, запретившую ему играть в Counter-Strike

16:49 2025-05-03
Московский школьник хотел задушить мать, запретившую ему играть в Counter-Strike

Пострадавшая была вынуждена обратиться за помощью к медикам скорой, которые смогли купировать необузданную агрессию ребенка.

Двенадцатилетний мальчик пытался задушить мать из-за того, что та не разрешала ему играть в Counter-Strike 2. 

Женщина несколько раз обратилась к сыну с просьбой прервать компьютерную игру, но тот ее не послушал.

А потом неожиданно проявил агрессию набросился на мать. Школьник схватил ее за шею и начал душить. Женщина отбилась от нападения и вызвала скорую помощь.

Прибывшие на место инцидента медики успокоили подростка, а его матери рекомендовали отвести сына на консультацию к психологу либо психиатру.

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