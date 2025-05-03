Хотя законы времени функционально изменить невозможно, НАСА обнаружило, что в Китае одно гигантское искусственное сооружение так велико, что могло запросто изменить вращение Земли.

По словам представителя Центра космических полетов НАСА, доктора Бенджамина Фонг Чао, изменение орбиты нашей планеты связано с размером и весом плотины «Три ущелья» в КНР, построенной в 2012-м году.

Ширина моста - 2335 метров, максимальная высота - 185 метров над уровнем моря. Стоимость объекта - 20,4 млрд долларов.

Бенджамин Фонг Чао считает, что, благодаря способности удерживать около 40 кубических километров (эквивалентно примерно 10 триллионам галлонов) воды, плотина обеспечивает смещение массы, увеличивающей продолжительность каждого дня на Земле на 0,06 микросекунды.

К тому же это делает нашу планету более круглой в середине и плоской сверху. Правда, при этом такое удлинение суток нельзя каким-либо образом ощутить.